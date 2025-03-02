Ізраїль погодився на припинення вогню з ХАМАС на час Рамадану та Песаха

Ізраїль підтримав пропозицію США щодо продовження режиму припинення вогню з ХАМАС на період священного для мусульман місяця Рамадан та іудейського свята Песах.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на канцелярію ізраїльського прем’єр-міністра

Деталі: За інформацією видання, рішення про погодження на тимчасове перемир’я було ухвалене після чотиригодинного засідання кабміну під керівництвом прем’єра Біньяміна Нетаньяху.

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Запропонований спецпредставником президента США Стівом Віткоффом план передбачає поетапне звільнення заручників, які залишаються в секторі Газа. Половина заручників – як живих, так і загиблих – мають бути передані Ізраїлю у перший день нового перемир’я. Решту планується звільнити наприкінці цього періоду, якщо сторони дійдуть згоди щодо повного припинення бойових дій.

Ізраїль заявляє, що ХАМАС ще не прийняв план Віткоффа. "Якщо ХАМАС змінить свою позицію – Ізраїль негайно розпочне переговори щодо всіх деталей плану Віткоффа", заявляє офіс Нетаньяху.

Дослівно: "Заява не містить прямої загрози повернення до війни, натомість нагадує громадськості і угрупуванню ХАМАС, що початкова угода дозволяє Ізраїлю повернутися до бойових дій після 1 березня, тобто в будь-який момент, якщо переговори будуть визнані неефективними".

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Довідково: Рамадан триватиме до 29 березня, Песах завершиться 19 квітня.

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