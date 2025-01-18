Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху головує на скликанні кабінету безпеки 17 січня 2025 року в Західному Єрусалимі. Фото: Getty Images

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа.

Джерело: сайт уряду Ізраїлю, Reuters

Деталі: Пізно ввечері в п’ятницю, 17 січня, після засідання, що тривало понад шість годин, уряд ратифікував угоду, яка може прокласти шлях до припинення 15-місячної війни в палестинському анклаві, підконтрольному ХАМАС.

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Дослівно: "Уряд затвердив план повернення викрадених. План звільнення заручників набуде чинності в неділю, 19 січня 2025 року".

Деталі: Згідно з угодою, на першому етапі буде звільнено 33 ізраїльських заручники, серед яких жінки, діти, чоловіки старше 50 років та поранені. Також буде звільнено понад 700 палестинських в’язнів, в тому числі 275 осіб, яких звинувачують у вбивстві ізраїльтян. Крім того, буде звільнено тисяча палестинців, затриманих під час війни, але не причетних до атак 7 жовтня.

Також в Сектор Гази буде доставлено гуманітарну допомогу, зокрема 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та 50 бензовозів, а також 200 тисяч наметів і 60 тисяч мобільних будинків для переміщених осіб.

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Угода передбачає, що Катар, Єгипет і США виступатимуть гарантами виконання угоди.

На шістнадцятий день перемир'я Ізраїль і ХАМАС розпочнуть переговори щодо другого етапу угоди, який передбачає звільнення решти заручників, постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ з Гази.

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