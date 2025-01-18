Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа.
Джерело: сайт уряду Ізраїлю, Reuters
Деталі: Пізно ввечері в п’ятницю, 17 січня, після засідання, що тривало понад шість годин, уряд ратифікував угоду, яка може прокласти шлях до припинення 15-місячної війни в палестинському анклаві, підконтрольному ХАМАС.
Дослівно: "Уряд затвердив план повернення викрадених. План звільнення заручників набуде чинності в неділю, 19 січня 2025 року".
Деталі: Згідно з угодою, на першому етапі буде звільнено 33 ізраїльських заручники, серед яких жінки, діти, чоловіки старше 50 років та поранені. Також буде звільнено понад 700 палестинських в’язнів, в тому числі 275 осіб, яких звинувачують у вбивстві ізраїльтян. Крім того, буде звільнено тисяча палестинців, затриманих під час війни, але не причетних до атак 7 жовтня.
Також в Сектор Гази буде доставлено гуманітарну допомогу, зокрема 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та 50 бензовозів, а також 200 тисяч наметів і 60 тисяч мобільних будинків для переміщених осіб.
Угода передбачає, що Катар, Єгипет і США виступатимуть гарантами виконання угоди.
На шістнадцятий день перемир'я Ізраїль і ХАМАС розпочнуть переговори щодо другого етапу угоди, який передбачає звільнення решти заручників, постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ з Гази.
Передісторія:
- 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
- 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.
- У заяві офісу Нетаньяху йдеться, що прем'єр-міністр скликав на п'ятницю засідання Кабінету міністрів з питань безпеки, щоб провести голосування щодо угоди.
- 15 січня президент США Джо Байден підтвердив, що Ізраїль та терористи ХАМАС досягнули угоди про припинення вогню і звільнення заручників.
- Вранці 16 січня офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив, що палестинський ісламський рух ХАМАС відмовився підтримувати низку угод про припинення вогню у Секторі Гази та зриває процес звільнення заручників.