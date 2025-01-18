Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю

Іван Д'яконовСубота, 18 січня 2025, 03:24
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху головує на скликанні кабінету безпеки 17 січня 2025 року в Західному Єрусалимі. Фото: Getty Images

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа.

Джерело: сайт уряду Ізраїлю, Reuters

Деталі: Пізно ввечері в п’ятницю, 17 січня, після засідання, що тривало понад шість годин, уряд ратифікував угоду, яка може прокласти шлях до припинення 15-місячної війни в палестинському анклаві, підконтрольному ХАМАС.

Реклама:

Дослівно: "Уряд затвердив план повернення викрадених. План звільнення заручників набуде чинності в неділю, 19 січня 2025 року".

Деталі: Згідно з угодою, на першому етапі буде звільнено 33 ізраїльських заручники, серед яких жінки, діти, чоловіки старше 50 років та поранені. Також буде звільнено понад 700 палестинських в’язнів, в тому числі 275 осіб, яких звинувачують у вбивстві ізраїльтян. Крім того, буде звільнено тисяча палестинців, затриманих під час війни, але не причетних до атак 7 жовтня.

Також в Сектор Гази буде доставлено гуманітарну допомогу, зокрема 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та 50 бензовозів, а також 200 тисяч наметів і 60 тисяч мобільних будинків для переміщених осіб.

РЕКЛАМА:

Угода передбачає, що Катар, Єгипет і США виступатимуть гарантами виконання угоди.

На шістнадцятий день перемир'я Ізраїль і ХАМАС розпочнуть переговори щодо другого етапу угоди, який передбачає звільнення решти заручників, постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ з Гази.

Передісторія: 

  • 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
  • 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.
  • У заяві офісу Нетаньяху йдеться, що прем'єр-міністр скликав на п'ятницю засідання Кабінету міністрів з питань безпеки, щоб провести голосування щодо угоди.
  • 15 січня президент США Джо Байден підтвердив, що Ізраїль та терористи ХАМАС досягнули угоди про припинення вогню і звільнення заручників.
  • Вранці 16 січня офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив, що палестинський ісламський рух ХАМАС відмовився підтримувати низку угод про припинення вогню у Секторі Гази та зриває процес звільнення заручників.

ІзраїльХАМАС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генерала Галушкіна повторно взяли під варту: цього разу без права на заставу
Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні
фотоУ Словаччині почалися масові протести проти уряду Фіцо
Суд арештував мера Ірпеня
Шмигаль анонсував побудову 900 МВт потужностей генерації на 2025 рік
Закупівлі зброї перетворилися на "Амазон": Умєров відмовився продовжити контракт із очільницею АОЗ
Усі новини...
Ізраїль
У Нетаньяху підтвердили, що Ізраїль і ХАМАС підписали угоду: її ще має затвердити уряд
Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про звільнення заручників і припинення вогню – ЗМІ
Уряд Ізраїлю: ХАМАС відмовився від умов припинення вогню у Секторі Гази
Останні новини
03:14
США розглядають можливість купівлі зброї для України коштом заморожених російських активів
02:37
Ткаченко: Київська міська військова адміністрація замінить очільників районних держадміністрацій
01:57
Безрукова заявила, що залишається чинною керівницею АОЗ попри рішення Міноборони
00:58
Politico: США зупиняють допомогу Україні на 90 днів
00:22
NAVI вийшли у півфінал престижного турніру з Counter-Strike 2 у Данії
23:59
Ніцца оголосила обмеження на круїзні лайнери
23:50
Український фільм "Порцелянова війна" – серед номінантів на "Оскар". Розповідаємо, про що він
23:49
В ОП заявили, що будуть продовжувати термін проходження повторного ВЛК для "обмежено придатних"
23:31
Кандидата в президенти Польщі звинуватили в брехні про використання службового житла
23:16
У США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську
Усі новини...
Реклама:
Реклама: