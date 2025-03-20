Питання територій буде найскладнішим – Зеленський про можливе перемир’я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "питання територій буде найскладнішим" у переговорах про перемир’я.

Джерело: Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів

Пряма мова Зеленського: "Питання територій буде найскладнішим. Я це відчуваю, ми це розуміємо. Це буде для нас усіх виклик. І ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях, але нам буде дуже непросто.

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Президент Трамп (Дональд Трамп – президент США – ред.) і сьогодні розуміє, що юридично ми не визнаємо російськими окуповані території".

"…є території, є міста і містечка, розрізані тією чи іншою контактною лінією. І якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите міста чи містечка без життя. Ніхто не повернеться в половину міста… і якщо це станеться з великими містами, то "це буде Берлін".

Я сказав про це чесно президенту Трампу: "чи хочемо ми Берлін?", чи хочемо ми багато таких міст? Я, думаю, що ми один одного зрозуміли, що це не варіант. Берлінська стіна – це не варіант, тому ми будемо пробувати менеджувати це питання".

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Нагадаємо: Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити території в обмін на "майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України".

Це не перший подібний сигнал з боку адміністрації Дональда Трампа.

Приміром, державний секретар США Марко Рубіо цього тижня говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

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