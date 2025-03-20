Вопрос территорий будет самым сложным – Зеленский о возможном перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "вопрос территорий будет самым сложным" в переговорах о перемирии.

Источник: Зеленский во время Zoom-брифинга для журналистов

Прямая речь Зеленского: "Вопрос территорий будет самым сложным. Я это чувствую, мы это понимаем. Это будет для нас всех вызов. И мы будем защищать максимально Украину в этих вопросах, но нам будет очень непросто.

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Президент Трамп (Дональд Трамп – президент США – ред.) и сегодня понимает, что юридически мы не признаем российскими оккупированные территории".

"...есть территории, есть города и городки, разрезанные той или иной контактной линией. И если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите города или городки без жизни. Никто не вернется в половину города... и если это произойдет с большими городами, то "это будет Берлин".

Я сказал об этом честно президенту Трампу: "хотим ли мы Берлин?", хотим ли мы много таких городов? Я, думаю, что мы друг друга поняли, что это не вариант. Берлинская стена – это не вариант, поэтому мы будем пробовать менеджуваты этот вопрос".

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Напомним: Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что в рамках соглашения о завершении войны Украина может потерять территории в обмен на "будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины".

Это не первый подобный сигнал со стороны администрации Дональда Трампа.

К примеру, государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе говорил, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

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