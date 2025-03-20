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Обстріл Кіровоградщини: "Укрзалізниця" через пошкодження змінила маршрути потягів

Степан ГафткоЧетвер, 20 березня 2025, 01:12
Обстріл Кіровоградщини: Укрзалізниця через пошкодження змінила маршрути потягів
Фото з Facebook "Укрзалізниці"

Через вечірні обстріли 19 березня на Кіровоградщині пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці", що спричинило зміну маршрутів низки поїздів і затримки щонайменше на три години, проте всі рейси далекого сполучення залишаються в розкладі.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Маємо пошкодження інфраструктури – оцінити їх та почати відновлення зможемо після відбою. А тим часом з міркувань безпеки змінюємо маршрут руху для низки поїздів".

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Деталі: В "Укрзалізниці" зазначили, що змінюються маршрути таких потягів: №53 Дніпро-Одеса, №92/60 Одеса-Харків/Краматорськ, №7 Харків-Одеса, №128 Львів-Запоріжжя, №52 Одеса-Запоріжжя.

Повідомляється, що для пасажирів, які мали прибути на станції Кіровоградщини, буде організовано доїзд ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами.

Рейс №790 Кропивницький–Київ тимчасово затримано з міркувань безпеки – він вирушить лише після оцінки пошкоджень. Наразі пасажири та поїзна бригада перебувають в укритті.

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Точний час відправлення, прогнозні строки відновлювальних робіт та маршрути додаткового транспорту буде повідомлено на офіційних каналах Укрзалізниці.

Оновлення: Станом на 02:00 "Укрзалізниця" повідомила, що посадку на поїзд №790/789 Кропивницький-Київ дозволено.
Інфраструктуру ще буде дообстежено, після цього поїзд вирушить за власним маршрутом.

Поїзд №7 Харків-Одеса буде слідувати своїм маршрутом через Кропивницький під резервним тепловозом.

Станом на 02:30 "Укрзалізниця" повідомила, що рух поїздів через станцію Кропивницький відновлено, напруга є, всі пошкодження усунуто.

Нагадаємо:

Увечері 19 березня російська армія запустила ударні безпілотники по житлових кварталах Кропивницького.

обстрілУкрзалізницяКіровоградська область
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