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Обстрел Кировоградщины: "Укрзализныця" из-за повреждений изменила маршруты поездов

Степан ГафткоЧетверг, 20 марта 2025, 01:12
Обстрел Кировоградщины: Укрзализныця из-за повреждений изменила маршруты поездов
Фото с Facebook "Укрзализныци"

Из-за вечерних обстрелов 19 марта на Кировоградщине повреждена инфраструктура "Укрзализныци", что привело к изменению маршрутов ряда поездов и задержки минимум на три часа, однако все рейсы дальнего сообщения остаются в расписании.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "Есть повреждения инфраструктуры – оценить их и начать восстановление сможем после отбоя. А тем временем из соображений безопасности меняем маршрут движения для ряда поездов".

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Детали: В "Укрзализныце" отметили, что меняются маршруты таких поездов: №53 Днепр-Одесса, №92/60 Одесса-Харьков/Краматорск, №7 Харьков-Одесса, №128 Львов-Запорожье, №52 Одесса-Запорожье.

Сообщается, что для пассажиров, которые должны были прибыть на станции Кировоградщины, будет организован доезд утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.

Рейс №790 Кропивницкий-Киев временно задержан из соображений безопасности – он отправится только после оценки повреждений. Сейчас пассажиры и поездная бригада находятся в укрытии.

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Точное время отправления, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты дополнительного транспорта будут сообщены на официальных каналах "Укрзалізниці".

Обновление: По состоянию на 02:00 "Укрзалізниця" сообщила, что посадка на поезд №790/789 Кропивницкий-Киев разрешена.
Инфраструктура будет дополнительно обследована, после чего поезд отправится по своему маршруту.

Поезд №7 Харьков-Одесса проследует своим маршрутом через Кропивницкий под резервным тепловозом.

По состоянию на 02:30 "Укрзализныця" сообщила, что движение поездов через станцию Кропивницкий возобновлено, напряжение есть, все неполадки устранено.

Напомним:

Вечером 19 марта российская армия запустила ударные беспилотники по жилым кварталам Кропивницкого.

обстрелУкрзализныцяКировоградская область
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