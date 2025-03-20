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Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку – ОВА

Ольга Глущенко Четвер, 20 березня 2025, 02:50
Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку – ОВА
фото: Кіровоградська ОВА

У Кіровоградській ОВА повідомили, що в середу ввечері Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку.

Джерело: Керівник ОВА Кіровоградської області Андрій Райкович

Пряма мова Райковича: "Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки.

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Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру".

Деталі: Райкович уточнив, що внаслідок атаки є поранені, серед них – дитина.

 
фото: Кіровоградська ОВА

Пряма мова Райковича: "Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС".

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Деталі: Райкович зазначив, що понад 20 дронів атакували місто. Удари ворожих БпЛА і падіння їхніх уламків "прийшлися на житлові квартали" – і на приватний сектор, і на багатоповерхівки.

 
фото: Кіровоградська ОВА
 
фото: Кіровоградська ОВА

За словами керівника ОВА, в місті буде розгорнутий пересувний пункт незламності, зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків.

Що передувало: Увечері 19 березня російська армія запустила ударні безпілотники по житлових кварталах Кропивницького.

безпілотникиКропивницькийросійсько-українська війна
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