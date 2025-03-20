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Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку – ОВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 марта 2025, 02:50
Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку – ОВА
фото: Кировоградская ОВА

В Кировоградской ОГА сообщили, что в среду вечером Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку.

Источник: Руководитель ОГА Кировоградской области Андрей Райкович

Прямая речь Райковича: "Разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки.

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Как издевательство – вражеские дроны попали по улице Мира".

Детали: Райкович уточнил, что в результате атаки есть раненые, среди них – ребенок.

 
ФОТО: КИРОВОГРАДСКАЯ ОВА

Прямая речь Райковича: "Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС".

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Детали: Райкович отметил, что более 20 дронов атаковали город. Удары вражеских БпЛА и падение их обломков "пришлись на жилые кварталы" – и на частный сектор, и на многоэтажки.

 
ФОТО: КИРОВОГРАДСКАЯ ОВА
 
ФОТО: КИРОВОГРАДСКАЯ ОВА

По словам руководителя ОВА, в городе будет развернут передвижной пункт несокрушимости, с утра все коммунальные службы города будут работать над ликвидацией последствий.

Что предшествовало: Вечером 19 марта российская армия запустила ударные беспилотники по жилым кварталам Кропивницкого.

беспилотникиКропивницкийроссийско-украинская война
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