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Безпілотники атакували НПЗ у російському Енгельсі – соцмережі

Ольга Глущенко Четвер, 20 березня 2025, 03:54
Безпілотники атакували НПЗ у російському Енгельсі – соцмережі
дим над Енгельсом, фото: ASTRA

Російські соцмережі в ніч проти 20 березня повідомили про атаку безпілотників на НПЗ в Енгельсі Саратовської області РФ

Джерело: Тelegram-канали Mash, SHOT

Деталі: Російські пабліки повідомили про серію вибухів в Енгельсі.

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За даними очевидців, спочатку в російському місті пролунали сирени, а згодом – серія вибухів.

Після цього місцеві жителі повідомили про загоряння в районі місцевої нафтобази в Енгельсі.

Пізніше пабліки оприлюднили фото і відео диму над Енгельсом.

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Згодом Росавіація повідомила про обмеження в роботі аеропортів Самари і Саратова.

Також у пабліках з’явилося повідомлення, що, крім НПЗ, дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі.

Росіябезпілотники
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