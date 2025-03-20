Безпілотники атакували НПЗ у російському Енгельсі – соцмережі

Російські соцмережі в ніч проти 20 березня повідомили про атаку безпілотників на НПЗ в Енгельсі Саратовської області РФ

Джерело: Тelegram-канали Mash, SHOT

Деталі: Російські пабліки повідомили про серію вибухів в Енгельсі.

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За даними очевидців, спочатку в російському місті пролунали сирени, а згодом – серія вибухів.

Після цього місцеві жителі повідомили про загоряння в районі місцевої нафтобази в Енгельсі.

Пізніше пабліки оприлюднили фото і відео диму над Енгельсом.

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Згодом Росавіація повідомила про обмеження в роботі аеропортів Самари і Саратова.

Також у пабліках з’явилося повідомлення, що, крім НПЗ, дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі.