Безпілотники атакували НПЗ у російському Енгельсі – соцмережі
Четвер, 20 березня 2025, 03:54
Російські соцмережі в ніч проти 20 березня повідомили про атаку безпілотників на НПЗ в Енгельсі Саратовської області РФ
Джерело: Тelegram-канали Mash, SHOT
Деталі: Російські пабліки повідомили про серію вибухів в Енгельсі.
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За даними очевидців, спочатку в російському місті пролунали сирени, а згодом – серія вибухів.
Після цього місцеві жителі повідомили про загоряння в районі місцевої нафтобази в Енгельсі.
Пізніше пабліки оприлюднили фото і відео диму над Енгельсом.
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Згодом Росавіація повідомила про обмеження в роботі аеропортів Самари і Саратова.
Також у пабліках з’явилося повідомлення, що, крім НПЗ, дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі.