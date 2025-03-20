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Беспилотники атаковали НПЗ в российском Энгельсе – соцсети

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 марта 2025, 03:54
Беспилотники атаковали НПЗ в российском Энгельсе – соцсети
дым над Энгельсом, фото: ASTRA

Российские соцсети в ночь на 20 марта сообщили об атаке беспилотников на НПЗ в Энгельсе Саратовской области РФ

Источник: Тelegram-каналы Mash, SHOT

Детали: Российские паблики сообщили о серии взрывов в Энгельсе.

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По данным очевидцев, сначала в российском городе раздались сирены, а затем – серия взрывов.

После этого местные жители сообщили о возгорании в районе местной нефтебазы в Энгельсе.

Позже паблики обнародовали фото и видео дыма над Энгельсом.

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Впоследствии Росавиация сообщила об ограничениях в работе аэропортов Самары и Саратова.

Также в пабликах появилось сообщение, что, кроме НПЗ, дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе.

Росcиябеспилотники
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