Беспилотники атаковали НПЗ в российском Энгельсе – соцсети
Четверг, 20 марта 2025, 03:54
Российские соцсети в ночь на 20 марта сообщили об атаке беспилотников на НПЗ в Энгельсе Саратовской области РФ
Источник: Тelegram-каналы Mash, SHOT
Детали: Российские паблики сообщили о серии взрывов в Энгельсе.
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По данным очевидцев, сначала в российском городе раздались сирены, а затем – серия взрывов.
После этого местные жители сообщили о возгорании в районе местной нефтебазы в Энгельсе.
Позже паблики обнародовали фото и видео дыма над Энгельсом.
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Впоследствии Росавиация сообщила об ограничениях в работе аэропортов Самары и Саратова.
Также в пабликах появилось сообщение, что, кроме НПЗ, дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе.