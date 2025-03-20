Беспилотники атаковали НПЗ в российском Энгельсе – соцсети

Российские соцсети в ночь на 20 марта сообщили об атаке беспилотников на НПЗ в Энгельсе Саратовской области РФ

Источник: Тelegram-каналы Mash, SHOT

Детали: Российские паблики сообщили о серии взрывов в Энгельсе.

Реклама:

По данным очевидцев, сначала в российском городе раздались сирены, а затем – серия взрывов.

После этого местные жители сообщили о возгорании в районе местной нефтебазы в Энгельсе.

Позже паблики обнародовали фото и видео дыма над Энгельсом.

РЕКЛАМА:

Впоследствии Росавиация сообщила об ограничениях в работе аэропортов Самары и Саратова.

Также в пабликах появилось сообщение, что, кроме НПЗ, дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе.