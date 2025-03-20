ISW: Путін звинувачує Україну в порушеннях припинення вогню до офіційної угоди

Російський правитель Володимир Путін створює плутанину щодо припинення вогню, звинувачуючи Україну в порушеннях до офіційного введення угоди, хоча деталі ще не погоджені.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "У кремлівському звіті про телефонну розмову між Путіним і Трампом від 18 березня зазначено, що Путін "негайно віддав російським військовим" наказ, який "відповідав" його "позитивній відповіді" на пропозицію Трампа про тимчасове припинення вогню".

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Деталі: В Інституті вивчення війни пригадали, що росіяни повідомляли, що після того, як Трамп поговорив із Путіним, російський лідер нібито віддав наказ військам припинити атаки по українській інфраструктурі.

Кремль заявив, що знищив свої безпілотники, які перебували у повітрі, а Україна, нібито у той же вечір атакувала за допомогою БпЛА територію РФ.

Аналітики ISW пишуть, що заяви Росії про те, що вона дотримується режиму припинення вогню, утримуючись від ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а Україна порушила угоду, є неточними, оскільки обидві країни ще офіційно не виконали угоду.

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Ці заяви Кремля намагаються використати відсутність ясності щодо деталей припинення вогню для маніпуляцій, звинувачуючи Україну в порушеннях до того, як угода набрала чинності, що свідчить про потенційне використання подібних тактик у майбутньому.

У звіті ISW йдеться про те, що Кремль заперечує заяви Трампа щодо його телефонної розмови з Путіним 18 березня. У російському звіті йдеться, що Путін закликав припинити всю іноземну військову допомогу Україні, тоді як Трамп стверджував, що це питання взагалі не підіймалося.

Ключові висновки ISW за 19 березня: