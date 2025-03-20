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ISW: Путин обвиняет Украину в нарушениях прекращения огня до официального соглашения

Степан ГафткоЧетверг, 20 марта 2025, 04:30
ISW: Путин обвиняет Украину в нарушениях прекращения огня до официального соглашения
Фото: Getty Images

Российский правитель Владимир Путин создает путаницу относительно прекращения огня, обвиняя Украину в нарушениях до официального введения соглашения, хотя детали еще не согласованы.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "В кремлевском отчете о телефонном разговоре между Путиным и Трампом от 18 марта указано, что Путин "немедленно отдал российским военным" приказ, который "соответствовал" его "положительному ответу" на предложение Трампа о временном прекращении огня".

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Детали: В Институте изучения войны напомнили, что россияне сообщали, что после того, как Трамп поговорил с Путиным, российский лидер якобы отдал приказ войскам прекратить атаки по украинской инфраструктуре.

Кремль заявил, что уничтожил свои беспилотники, которые находились в воздухе, а Украина, якобы в тот же вечер атаковала с помощью БпЛА территорию РФ.

Аналитики ISW пишут, что заявления России о том, что она придерживается режима прекращения огня, воздерживаясь от ударов по украинской энергетической инфраструктуре, а Украина нарушила соглашение, являются неточными, поскольку обе страны еще официально не выполнили соглашение.

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Эти заявления Кремля пытаются использовать отсутствие ясности относительно деталей прекращения огня для манипуляций, обвиняя Украину в нарушениях до того, как соглашение вступило в силу, что свидетельствует о потенциальном использовании подобных тактик в будущем.

В отчете ISW говорится о том, что Кремль отрицает заявления Трампа относительно его телефонного разговора с Путиным 18 марта. В российском отчете говорится, что Путин призвал прекратить всю иностранную военную помощь Украине, тогда как Трамп утверждал, что этот вопрос вообще не поднимался.

Ключевые выводы ISW за 19 марта:

  • Россия и Украина официально не объявляли о выполнении временного дальнобойного прекращения огня.
  • Официальные заявления США, Украины и России свидетельствуют о том, что стороны перемирия еще не согласовали детали соглашения.
  • Кремль продолжает требовать, чтобы Украина уступила украинскую территорию, которую Россия пока не оккупировала, и выдвигать условия для дальнейших территориальных требований.
  • Соединенные Штаты, Украина и Европа продолжают соглашаться с тем, что Украина и Европа должны участвовать в мирных переговорах для прекращения войны, несмотря на усилия лидера России Владимира Путина исключить Украину и Европу из таких переговоров.
  • 19 марта между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными.

Путинроссийско-украинская войнаперемириеISW
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