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Трамп готовий підписати указ про початок ліквідації Департаменту освіти США – ЗМІ

Степан ГафткоЧетвер, 20 березня 2025, 05:46
Трамп готовий підписати указ про початок ліквідації Департаменту освіти США – ЗМІ
Фото з Facebook Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп готовий підписати указ про початок закриття Департаменту освіти 20 березня у другій половині дня в Білому домі, що стане виконанням однієї з його головних передвиборчих обіцянок.

Джерело: CNN з посиланням на чиновників адміністрації Трампа, The Hill

Деталі: Як йдеться у матеріалі CNN, на подію запрошені губернатори-республіканці, державні чиновники з питань освіти та школярі. 

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Чиновники з адміністрації розповіли, що хоча повне закриття департаменту потребуватиме акт Конгресу, президент накаже міністерці освіти Лінді Макмехон вжити всіх необхідних заходів для закриття департаменту та передати освітні повноваження штатам.

Водночас, як повідомив високопоставлений чиновник адміністрації, федеральне фінансування для студентів з обмеженими можливостями, а також фінансування для шкіл з низьким рівнем доходу і виплати федеральних студентських кредитів не будуть змінені цим указом.

Минулого тижня Міністерство освіти оголосило, що звільняє майже половину своїх працівників. Трамп також повторив свій аргумент минулого тижня про те, що позбавлення департаменту та перенесення освіти в штати підвищить світовий рейтинг шкільної системи США.

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"Ідея полягає в тому, що ми перемістимо Департамент освіти, ми перенесемо освіту в штати, щоб штати, а не бюрократи, які працюють у Вашингтоні, могли керувати освітою", – передає слова Трампа The Hill. 

Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв, що вживе заходів для ліквідації міністерства, коли він знову обійме посаду президента.

Нагадаємо:

  • Група європейських країн розробляє стратегію залучення науковців із США у відповідь на скорочення фінансування у сфері освіти та досліджень американським урядом. 

ТрампСШАМіносвіти
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