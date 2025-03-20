Трамп готов подписать указ о начале ликвидации Департамента образования США – СМИ

Президент США Дональд Трамп готов подписать указ о начале закрытия Департамента образования 20 марта во второй половине дня в Белом доме, что станет выполнением одного из его главных предвыборных обещаний.

Источник: CNN со ссылкой на чиновников администрации Трампа, The Hill

Детали: Как говорится в материале CNN, на событие приглашены губернаторы-республиканцы, государственные чиновники по вопросам образования и школьники.

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Чиновники из администрации рассказали, что хотя полное закрытие департамента потребует акт Конгресса, президент прикажет министру образования Линди Макмехон принять все необходимые меры для закрытия департамента и передать образовательные полномочия штатам.

В то же время, как сообщил высокопоставленный чиновник администрации, федеральное финансирование для студентов с ограниченными возможностями, а также финансирование для школ с низким уровнем дохода и выплаты федеральных студенческих кредитов не будут изменены этим указом.

На прошлой неделе Министерство образования объявило, что увольняет почти половину своих работников. Трамп также повторил свой аргумент на прошлой неделе о том, что лишение департамента и перенос образования в штаты повысит мировой рейтинг школьной системы США.

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"Идея заключается в том, что мы переместим Департамент образования, мы перенесем образование в штаты, чтобы штаты, а не бюрократы, которые работают в Вашингтоне, могли управлять образованием", – передает слова Трампа The Hill.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал, что примет меры для ликвидации министерства, когда он снова займет пост президента.

Напомним: