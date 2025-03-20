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Україна отримала нову партію F-16 – Зеленський

Уляна Кричковська, Ірина БалачукЧетвер, 20 березня 2025, 07:18
Україна отримала нову партію F-16 – Зеленський
F-16. Фото з сайту ОП

Повітряні сили ЗСУ отримали нову партію винищувачів F-16, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Zoom-брифінг президента

Пряма мова Зеленського: "Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну".

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Деталі: Точну кількість отриманих винищувачів президент не назвав.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що інформація про "збиття" літака F-16 над Сумською областю не відповідає дійсності. Цей фейк поширюювали російські Telegram-канали.

Передісторія:

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  • Утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
  • Перші нідерландські винищувачі Україна отримала ще у жовтні 2024 року, а про другу партію стало відомо на початку лютого 2025 року.
  • Очільник українського Міністерства оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном у середині лютого та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.

Зеленськийвинищувачі
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