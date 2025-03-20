Україна отримала нову партію F-16 – Зеленський

Повітряні сили ЗСУ отримали нову партію винищувачів F-16, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Zoom-брифінг президента

Пряма мова Зеленського: "Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну".

Реклама:

Деталі: Точну кількість отриманих винищувачів президент не назвав.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що інформація про "збиття" літака F-16 над Сумською областю не відповідає дійсності. Цей фейк поширюювали російські Telegram-канали.

Передісторія:

РЕКЛАМА: