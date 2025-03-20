Україна отримала нову партію F-16 – Зеленський
Четвер, 20 березня 2025, 07:18
Повітряні сили ЗСУ отримали нову партію винищувачів F-16, повідомив президент Володимир Зеленський.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на Zoom-брифінг президента
Пряма мова Зеленського: "Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну".
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Деталі: Точну кількість отриманих винищувачів президент не назвав.
Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що інформація про "збиття" літака F-16 над Сумською областю не відповідає дійсності. Цей фейк поширюювали російські Telegram-канали.
Передісторія:
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- Утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
- Перші нідерландські винищувачі Україна отримала ще у жовтні 2024 року, а про другу партію стало відомо на початку лютого 2025 року.
- Очільник українського Міністерства оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном у середині лютого та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.