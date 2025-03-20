Украина получила новую партию F-16 – Зеленский

Воздушные силы ВСУ получили новую партию истребителей F-16, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Zoom-брифинг президента

Прямая речь Зеленского: "Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину".

Реклама:

Детали: Точное количество полученных истребителей президент не назвал.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что информация о "сбитии" самолета F-16 над Сумской областью не соответствует действительности. Этот фейк распространяли российские Telegram-каналы.

Предыстория:

РЕКЛАМА: