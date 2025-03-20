Украина получила новую партию F-16 – Зеленский
Четверг, 20 марта 2025, 07:18
Воздушные силы ВСУ получили новую партию истребителей F-16, сообщил президент Владимир Зеленский.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Zoom-брифинг президента
Прямая речь Зеленского: "Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину".
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Детали: Точное количество полученных истребителей президент не назвал.
Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что информация о "сбитии" самолета F-16 над Сумской областью не соответствует действительности. Этот фейк распространяли российские Telegram-каналы.
Предыстория:
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- Образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.
- Первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля 2025 года.
- Глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном в середине февраля и обсудил дальнейшую реализацию программы F-16.