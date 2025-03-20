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Украина получила новую партию F-16 – Зеленский

Уляна Кричковская, Ирина БалачукЧетверг, 20 марта 2025, 07:18
Украина получила новую партию F-16 – Зеленский
F-16. Фото с сайта ОП

Воздушные силы ВСУ получили новую партию истребителей F-16, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Zoom-брифинг президента

Прямая речь Зеленского: "Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину".

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Детали: Точное количество полученных истребителей президент не назвал.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что информация о "сбитии" самолета F-16 над Сумской областью не соответствует действительности. Этот фейк распространяли российские Telegram-каналы.

Предыстория:

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  • Образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.
  • Первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля 2025 года.
  • Глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном в середине февраля и обсудил дальнейшую реализацию программы F-16.

Зеленскийистребители
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