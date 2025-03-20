ЗСУ за добу знешкодили 1 400 окупантів і 38 ББМ
Четвер, 20 березня 2025, 07:38
Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 1 400 окупантів та понад 350 одиниць озброєння та військової техніки росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 899 470 (+1 400) осіб,
- танків – 10 377 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 21 561 (+38) од,
- артилерійських систем – 24 747 (+43) од,
- РСЗВ – 1 322 (+2) од,
- засобів ППО – 1 110 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 895 (+179) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 094 (+91) од.
Дані уточнюються.