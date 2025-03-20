ЗСУ за добу знешкодили 1 400 окупантів і 38 ББМ

Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 1 400 окупантів та понад 350 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.03.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 899 470 (+1 400) осіб,

танків – 10 377 (+13) од,

бойових броньованих машин – 21 561 (+38) од,

артилерійських систем – 24 747 (+43) од,

РСЗВ – 1 322 (+2) од,

засобів ППО – 1 110 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29 895 (+179) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41 094 (+91) од.

Дані уточнюються.