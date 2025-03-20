ВСУ за сутки обезвредили 1 400 оккупантов и 38 ББМ
Четверг, 20 марта 2025, 07:38
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 400 оккупантов и более 350 единиц вооружения и военной техники россиян.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 899 470 (+1 400) человек,
- танков – 10 377 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 21 561 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 24 747 (+43) ед,
- РСЗО – 1 322 (+2) ед,
- средств ПВО – 1 110 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 895 (+179) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41 094 (+91) ед.
Данные уточняются.