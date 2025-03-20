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ВСУ за сутки обезвредили 1 400 оккупантов и 38 ББМ

Ирина БалачукЧетверг, 20 марта 2025, 07:38
ВСУ за сутки обезвредили 1 400 оккупантов и 38 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 400 оккупантов и более 350 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 899 470 (+1 400) человек,
  • танков – 10 377 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 561 (+38) ед,
  • артиллерийских систем – 24 747 (+43) ед,
  • РСЗО – 1 322 (+2) ед,
  • средств ПВО – 1 110 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29 895 (+179) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41 094 (+91) ед.

Данные уточняются.

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