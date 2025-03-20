Росіяни збільшили кількість атак на Покровському напрямку – Генштаб

Протягом доби на всіх ділянках фронту відбулося 155 бойових зіткнень. Російські загарбники збільшили кількість атак на Покровському напрямку до 47, тоді як добою раніше військові повідомляли про 39 штурмів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог п’ять разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної.

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки та в напрямках населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

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На Краматорському напрямку ворог вчинив чотири атаки на позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Розливу, Булацького та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили три атаки противника в напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та в напрямку населених пунктів Лобкове та Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників, також ворог завдав 23 авіаційні удари, застосувавши при цьому 28 КАБ, та здійснив 333 обстрілів, 12 з яких – із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.