Россияне увеличили количество атак на Покровском направлении – Генштаб

В течение суток на всех участках фронта произошло 155 боевых столкновений. Российские захватчики увеличили количество атак на Покровском направлении до 47, тогда как сутками ранее военные сообщали о 39 штурмах.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и Двуречной.

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На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки и в направлениях населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

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На Краматорском направлении враг совершил четыре атаки на позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Миньковки и Новомарково.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения у Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Привольного, Разлива, Булацкого и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили три атаки противника в направлении Новополя.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Степного и в направлении населенных пунктов Лобково и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков, также враг нанес 23 авиационных удара, применив при этом 28 КАБ, и совершил 333 обстрелов, 12 из которых - из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.