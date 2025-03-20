Росія атакувала Україну 171 безпілотником: 75 БпЛА було збито, 63 – не долетіли до цілі
У ніч на 20 березня російські загарбникик атакували Україну 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО вдалося збити 75 дронів.
Джерело: командування Повітряних сил у Telegram
Деталі: Росіяни запускали безпілотникик із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ та з окупованого Криму.
Станом на 8.30 ППО було збито 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.