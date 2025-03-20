Росія атакувала Україну 171 безпілотником: 75 БпЛА було збито, 63 – не долетіли до цілі

У ніч на 20 березня російські загарбникик атакували Україну 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО вдалося збити 75 дронів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Росіяни запускали безпілотникик із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ та з окупованого Криму.

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Станом на 8.30 ППО було збито 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.