Россия атаковала Украину 171 беспилотником: 75 БпЛА были сбиты, 63 - не долетели до цели

В ночь на 20 марта российские захватчики атаковали Украину 171-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. ПВО удалось сбить 75 дронов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Россияне запускали беспилотники с направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ и из оккупированного Крыма.

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По состоянию на 8.30 ПВО было сбито 75 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

63 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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В результате российской атаки пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области.