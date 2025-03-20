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Трамп залишився задоволений розмовами із Путіним та Зеленським

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 березня 2025, 09:24
Трамп залишився задоволений розмовами із Путіним та Зеленським
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у інтерв'ю Breitbart News заявив, що розмови із правителем РФ Володимиром Путіним і з українським президентом Володимиром Зеленським – це "дві дуже хороші розмови".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв′ю Трампа

Деталі: Трамп заявив, що розмова з Путіним "пройшла добре".

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Пряма мова Трампа: "Потім я говорив з президентом Зеленським і пояснив, що відбулося вчора, і моя мета – об'єднати ці дві країни. Тоді ми домовимося про припинення вогню і, врешті-решт, перестанемо втрачати по 2 тисячі людей на тиждень".

Деталі: Трамп стверджує, що "2 тисячі людей на тиждень або більше гинуть у цій війні", а тому він хоче її зупинити.

Відтак він наголосив, що мав "дві дуже хороші телефонні розмови" та висловив впевненість, "що угода буде досягнута, щоб ми могли зупинити кровопролиття, яке там відбувається".

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"Я також хочу припинити величезні виплати, які ми повинні робити. Я також хочу, щоб Європа платила стільки ж, скільки і ми, тому що вони не могли цього зробити при Байдені", – додав Трамп.

Передісторія:

  • 19 березня Зеленський розповів, що він та Трамп домовились обговорити технічні деталі часткового перемирʼя – відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
  • Також повідомляли, що під час розмови Трамп пообіцяв Зеленському співпрацювати із ним у пошуку систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Перший раунд, невдалий для Трампа. Що змінили для України переговори лідерів Росії та США

ТрампПутінЗеленський
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