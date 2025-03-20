Трамп залишився задоволений розмовами із Путіним та Зеленським

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у інтерв'ю Breitbart News заявив, що розмови із правителем РФ Володимиром Путіним і з українським президентом Володимиром Зеленським – це "дві дуже хороші розмови".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв′ю Трампа

Деталі: Трамп заявив, що розмова з Путіним "пройшла добре".

Реклама:

Пряма мова Трампа: "Потім я говорив з президентом Зеленським і пояснив, що відбулося вчора, і моя мета – об'єднати ці дві країни. Тоді ми домовимося про припинення вогню і, врешті-решт, перестанемо втрачати по 2 тисячі людей на тиждень".

Деталі: Трамп стверджує, що "2 тисячі людей на тиждень або більше гинуть у цій війні", а тому він хоче її зупинити.

Відтак він наголосив, що мав "дві дуже хороші телефонні розмови" та висловив впевненість, "що угода буде досягнута, щоб ми могли зупинити кровопролиття, яке там відбувається".

РЕКЛАМА:

"Я також хочу припинити величезні виплати, які ми повинні робити. Я також хочу, щоб Європа платила стільки ж, скільки і ми, тому що вони не могли цього зробити при Байдені", – додав Трамп.

Передісторія:

19 березня Зеленський розповів, що він та Трамп домовились обговорити технічні деталі часткового перемирʼя – відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Також повідомляли, що під час розмови Трамп пообіцяв Зеленському співпрацювати із ним у пошуку систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Перший раунд, невдалий для Трампа. Що змінили для України переговори лідерів Росії та США