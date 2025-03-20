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Трамп остался доволен разговорами с Путиным и Зеленским

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 20 марта 2025, 09:24
Трамп остался доволен разговорами с Путиным и Зеленским
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Breitbart News заявил, что разговоры с правителем РФ Владимиром Путиным и с украинским президентом Владимиром Зеленским - это "два очень хороших разговора".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Трампа

Детали: Трамп заявил, что разговор с Путиным "прошел хорошо".

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Прямая речь Трампа: "Затем я говорил с президентом Зеленским и объяснил, что произошло вчера, и моя цель - объединить эти две страны. Тогда мы договоримся о прекращении огня и, в конце концов, перестанем терять по 2 тысячи человек в неделю".

Детали: Трамп утверждает, что "2 тысячи человек в неделю или больше погибают в этой войне", а потому он хочет ее остановить.

Поэтому он отметил, что имел "два очень хороших телефонных разговора" и выразил уверенность, "что соглашение будет достигнуто, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое там происходит".

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"Я также хочу прекратить огромные выплаты, которые мы должны делать. Я также хочу, чтобы Европа платила столько же, сколько и мы, потому что они не могли этого сделать при Байдене", - добавил Трамп.

Предыстория:

  • 19 марта Зеленский рассказал, что он и Трамп договорились обсудить технические детали частичного перемирия – отказа от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.
  • Также сообщалось, что во время разговора Трамп пообещал Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Первый раунд, неудачный для Трампа. Что изменили для Украины переговоры лидеров России и США

ТрампПутинЗеленский
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