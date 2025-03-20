"Вибач, Емманюелю": Зеленський перервав брифінг через раптовий дзвінок Макрона

Президенту Володимиру Зеленському під час спілкування із журналістами раптово зателефонував його французький колега Емманюель Макрон.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час розмови із журналістами Зеленського перервав телефонний дзвінок.

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"Вибач, Емманюелю, у мене розмова з журналістом, я можу зателефонувати через 15-20 хвилин?" – відповів англійською український президент.

Після цього журналіст поставив Зеленському уточнювальне питання, чи щойно йому телефонував французький президент Макрон.

"Так, я тільки що розмовляв із президентом Макроном. Ми з ним часто дуже спілкуємося. Раз на день, я б так сказав, в середньому", – підтвердив він.

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Також український президент наголосив, що між Україною та Францією дуже тісні відносини, а Макрон "сильно допомагає".

"Я йому за це вдячний і після нашої розмови я йому передзвоню", – додав Зеленський.

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