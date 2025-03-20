"Вибач, Емманюелю": Зеленський перервав брифінг через раптовий дзвінок Макрона
Президенту Володимиру Зеленському під час спілкування із журналістами раптово зателефонував його французький колега Емманюель Макрон.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Під час розмови із журналістами Зеленського перервав телефонний дзвінок.
"Вибач, Емманюелю, у мене розмова з журналістом, я можу зателефонувати через 15-20 хвилин?" – відповів англійською український президент.
Після цього журналіст поставив Зеленському уточнювальне питання, чи щойно йому телефонував французький президент Макрон.
"Так, я тільки що розмовляв із президентом Макроном. Ми з ним часто дуже спілкуємося. Раз на день, я б так сказав, в середньому", – підтвердив він.
Також український президент наголосив, що між Україною та Францією дуже тісні відносини, а Макрон "сильно допомагає".
"Я йому за це вдячний і після нашої розмови я йому передзвоню", – додав Зеленський.
Що було раніше:
- Нещодавно французький президент заявив, що Росія повинна прийняти американсько-українську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.
- Також на тлі можливого відкликання американських військ з Європи Макрон заявив, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи. Понад те, таку ініціативу підтримують майже 60% французів.
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