"Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
Президенту Владимиру Зеленскому во время общения с журналистами внезапно позвонил его французский коллега Эмманюэль Макрон.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Во время разговора с журналистами Зеленского прервал телефонный звонок.
"Извини, Эмманюэль, у меня разговор с журналистом, я могу позвонить через 15-20 минут?" - ответил на английском украинский президент.
После этого журналист задал Зеленскому уточняющий вопрос, только что ли ему звонил французский президент Макрон.
"Да, я только что разговаривал с президентом Макроном. Мы с ним часто очень общаемся. Раз в день, я бы так сказал, в среднем", – подтвердил он.
Также украинский президент подчеркнул, что между Украиной и Францией очень тесные отношения, а Макрон "сильно помогает".
"Я ему за это благодарен и после нашего разговора я ему перезвоню", – добавил Зеленский.
Что предшествовало:
- Недавно французский заявил, что Россия должна принять американско-украинское предложение по 30-дневному прекращению огня.
- Также на фоне возможного отзыва американских войск из Европы Макрон заявил, что он готов предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы. Более того, такую инициативу поддерживают почти 60% французов.
Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Европа под ядерным зонтиком Франции: ответы на ключевые вопросы об инициативе Макрона