"Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона

Президенту Владимиру Зеленскому во время общения с журналистами внезапно позвонил его французский коллега Эмманюэль Макрон.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время разговора с журналистами Зеленского прервал телефонный звонок.

Реклама:

"Извини, Эмманюэль, у меня разговор с журналистом, я могу позвонить через 15-20 минут?" - ответил на английском украинский президент.

После этого журналист задал Зеленскому уточняющий вопрос, только что ли ему звонил французский президент Макрон.

"Да, я только что разговаривал с президентом Макроном. Мы с ним часто очень общаемся. Раз в день, я бы так сказал, в среднем", – подтвердил он.

РЕКЛАМА:

Также украинский президент подчеркнул, что между Украиной и Францией очень тесные отношения, а Макрон "сильно помогает".

"Я ему за это благодарен и после нашего разговора я ему перезвоню", – добавил Зеленский.

Что предшествовало:

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Европа под ядерным зонтиком Франции: ответы на ключевые вопросы об инициативе Макрона