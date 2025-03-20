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В Одесі СБУ затримала російського шпигуна з Придністров'я, який мав викрасти технології БпЛА

Анастасія ПроцЧетвер, 20 березня 2025, 11:05
В Одесі СБУ затримала російського шпигуна з Придністров'я, який мав викрасти технології БпЛА
фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі СБУ затримала російського шпигуна із невизнаного Придністров’я, який прибув до України, щоб викрасти українські розробки у сфері безпілотних систем.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Дослівно СБУ: "Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем".

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Деталі: За даними слідства, зловмисник отримав завдання завербувати військовослужбовця Сил оборони, що працює з дронами. За грошову винагороду він планував через нього отримати технічну документацію про новітні ударні та розвідувальні БпЛА.  

На всіх етапах операції шпигун доповідав своєму куратору – "заступнику міністра оборони Придністров'я", який співпрацює з російським ГРУ.  

 
фото: СБУ

Зазначається, що СБУ відстежила агента ще на етапі в’їзду до України. Він видавав себе за підприємця, який нібито імпортує українські продовольчі товари. 

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Правоохоронці затримати зловмисника "на гарячому", коли він отримував флеш-носій із секретними даними про українські дрони.  

За матеріалами справи, шпигун збирався передати інформацію до Придністров’я, де планував "налагодити виробництво бойових БпЛА для Росії". Під час затримання у нього виявили два пістолети, які направили на експертизу.  

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:  

  • ч. 1 ст. 114 (шпигунство);  
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).  

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.  

ОдесаСБУПридністров'я
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