В Одесі СБУ затримала російського шпигуна з Придністров'я, який мав викрасти технології БпЛА
В Одесі СБУ затримала російського шпигуна із невизнаного Придністров’я, який прибув до України, щоб викрасти українські розробки у сфері безпілотних систем.
Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора
Дослівно СБУ: "Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем".
Деталі: За даними слідства, зловмисник отримав завдання завербувати військовослужбовця Сил оборони, що працює з дронами. За грошову винагороду він планував через нього отримати технічну документацію про новітні ударні та розвідувальні БпЛА.
На всіх етапах операції шпигун доповідав своєму куратору – "заступнику міністра оборони Придністров'я", який співпрацює з російським ГРУ.
Зазначається, що СБУ відстежила агента ще на етапі в’їзду до України. Він видавав себе за підприємця, який нібито імпортує українські продовольчі товари.
Правоохоронці затримати зловмисника "на гарячому", коли він отримував флеш-носій із секретними даними про українські дрони.
За матеріалами справи, шпигун збирався передати інформацію до Придністров’я, де планував "налагодити виробництво бойових БпЛА для Росії". Під час затримання у нього виявили два пістолети, які направили на експертизу.
Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114 (шпигунство);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.