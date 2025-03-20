Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

В Одессе СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья, который должен был похитить технологии БпЛА

Анастасия ПроцЧетверг, 20 марта 2025, 11:05
В Одессе СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья, который должен был похитить технологии БпЛА
фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе СБУ задержала российского шпиона из непризнанного Приднестровья, который прибыл в Украину, чтобы похитить украинские разработки в сфере беспилотных систем.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) вблизи Одессы. Им оказался житель непризнанного Приднестровья, который пытался получить секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем".

Реклама:

Детали: По данным следствия, злоумышленник получил задание завербовать военнослужащего Сил обороны, работающего с дронами. За денежное вознаграждение он планировал через него получить техническую документацию о новейших ударных и разведывательных БпЛА.  

На всех этапах операции шпион докладывал своему куратору - "заместителю министра обороны Приднестровья", который сотрудничает с российским ГРУ.

 
фото: СБУ

Отмечается, что СБУ отследила агента еще на этапе въезда в Украину. Он выдавал себя за предпринимателя, который якобы импортирует украинские продовольственные товары.

РЕКЛАМА:

Правоохранители задержать злоумышленника "на горячем", когда он получал флеш-носитель с секретными данными об украинских дронах.

По материалам дела, шпион собирался передать информацию в Приднестровье, где планировал "наладить производство боевых БпЛА для России". Во время задержания у него обнаружили два пистолета, которые направили на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114 (шпионаж);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

ОдессаСБУПриднестровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
Все новости...
Одесса
Подозреваемый в убийстве Ганула признал свою вину – прокурор
В бригаде, откуда сбежал подозреваемый в убийстве Ганула, прокомментировали его задержание
Подозреваемому в убийстве Ганула избрана мера пресечения
Последние новости
21:35
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
21:22
Германия выразила обеспокоенность арестом оппозиционного мэра Стамбула
20:54
Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный
20:36
Взрыв в здании полиции в Одесской области расследуют как теракт, ранены 3 полицейских
20:23
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
20:07
Свитолина пробилась в четвертый круг престижного теннисного турнира в Майами
19:48
Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы
19:38
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен
19:09
Фонтан вместо поваленного памятника Ленину. Что не так с инициативой Кличко – подкаст
19:04
формула-1Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при Китая
Все новости...
Реклама:
Реклама: