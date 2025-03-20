В Одессе СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья, который должен был похитить технологии БпЛА

В Одессе СБУ задержала российского шпиона из непризнанного Приднестровья, который прибыл в Украину, чтобы похитить украинские разработки в сфере беспилотных систем.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) вблизи Одессы. Им оказался житель непризнанного Приднестровья, который пытался получить секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем".

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Детали: По данным следствия, злоумышленник получил задание завербовать военнослужащего Сил обороны, работающего с дронами. За денежное вознаграждение он планировал через него получить техническую документацию о новейших ударных и разведывательных БпЛА.

На всех этапах операции шпион докладывал своему куратору - "заместителю министра обороны Приднестровья", который сотрудничает с российским ГРУ.

фото: СБУ

Отмечается, что СБУ отследила агента еще на этапе въезда в Украину. Он выдавал себя за предпринимателя, который якобы импортирует украинские продовольственные товары.

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Правоохранители задержать злоумышленника "на горячем", когда он получал флеш-носитель с секретными данными об украинских дронах.

По материалам дела, шпион собирался передать информацию в Приднестровье, где планировал "наладить производство боевых БпЛА для России". Во время задержания у него обнаружили два пистолета, которые направили на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114 (шпионаж);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.