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Майже 80% українців проти відведення ЗСУ з 4-х областей на вимогу Путіна – опитування

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 березня 2025, 11:59
Майже 80% українців проти відведення ЗСУ з 4-х областей на вимогу Путіна – опитування
ілюстративне фото Getty Images

Згідно з опитуванням, більшість українців, або 78% не погоджуються на повне відведення Збройних сил з тимчасово окупованих Росією 4-х областей, як того прагне правитель РФ Володимир Путін.

Джерело: результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 28 лютого по 6 березня

Деталі: За даними опитування, лише 8% респондентів (6% у Західному та Центральному регіонах, 10% у Східному та 14% у Південному регіонах) погодилися б на те, щоб українські війська були повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

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Ще більше українців з числа опитаних, або 82% не погоджуються з тим, щоб у міжнародних договорах був зафіксований статус Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, Криму та Севастополя як регіонів Росії.

Згодні з цим лише 5% з числа опитаних (2% у Західному, 3% у Центральному, 6% у Східному та 15% у Південному регіонах).

Результати опитування засвідчили, що також 78% українців виступають проти зняття західних санкцій з Росії. Лише 7% погодилися на їх зняття.

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Крім того, 56% проти 22% з числа опитаних, не погоджуються на те, щоб заради припинення війни нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України був зафіксований у Конституції України.

Довідково: Опитування методом face-to-faceз 28 лютого по 6 березня проводилось лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Всього було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

опитуванняросійсько-українська війнаУкраїна
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