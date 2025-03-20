Согласно опросу, большинство украинцев, или 78% не согласны на полный отвод Вооруженных сил с временно оккупированных Россией 4-х областей, как того хочет правитель РФ Владимир Путин.

Источник: результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 28 февраля по 6 марта

Детали: По данным опроса, только 8% респондентов (6% в Западном и Центральном регионах, 10% в Восточном и 14% в Южном регионах) согласились бы на то, чтобы украинские войска были полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Еще больше украинцев из числа опрошенных, или 82% не согласны с тем, чтобы в международных договорах был зафиксирован статус Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя как регионов России.

Согласны с этим лишь 5% из числа опрошенных (2% в Западном, 3% в Центральном, 6% в Восточном и 15% в Южном регионах).

Результаты опроса показали, что также 78% украинцев выступают против снятия западных санкций с России. Только 7% согласились на их снятие.

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Также 56% против 22% из числа опрошенных, не согласны на то, чтобы ради прекращения войны нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины был зафиксирован в Конституции Украины.

Справка: Опрос методом face-to-face с 28 февраля по 6 марта проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.