Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Почти 80% украинцев против отвода ВСУ из 4-х областей по требованию Путина – опрос

Станислав ПогориловЧетверг, 20 марта 2025, 11:59
Почти 80% украинцев против отвода ВСУ из 4-х областей по требованию Путина – опрос
иллюстративное фото Getty Images

Согласно опросу, большинство украинцев, или 78% не согласны на полный отвод Вооруженных сил с временно оккупированных Россией 4-х областей, как того хочет правитель РФ Владимир Путин.

Источник: результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 28 февраля по 6 марта

Детали: По данным опроса, только 8% респондентов (6% в Западном и Центральном регионах, 10% в Восточном и 14% в Южном регионах) согласились бы на то, чтобы украинские войска были полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Реклама:

Еще больше украинцев из числа опрошенных, или 82% не согласны с тем, чтобы в международных договорах был зафиксирован статус Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя как регионов России.

Согласны с этим лишь 5% из числа опрошенных (2% в Западном, 3% в Центральном, 6% в Восточном и 15% в Южном регионах).

Результаты опроса показали, что также 78% украинцев выступают против снятия западных санкций с России. Только 7% согласились на их снятие.

РЕКЛАМА:

Также 56% против 22% из числа опрошенных, не согласны на то, чтобы ради прекращения войны нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины был зафиксирован в Конституции Украины.

Справка: Опрос методом face-to-face с 28 февраля по 6 марта проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

опросроссийско-украинская войнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
Все новости...
опрос
54% немцев считают, что Украина должна быть готова к территориальным уступкам ради мира с РФ
В Венгрии до лета проведут опрос по поддержке вступления Украины в ЕС – министр
Американцы поддерживают Украину и считают, что Трамп – на стороне РФ
Последние новости
21:35
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
21:22
Германия выразила обеспокоенность арестом оппозиционного мэра Стамбула
20:54
Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный
20:36
Взрыв в здании полиции в Одесской области расследуют как теракт, ранены 3 полицейских
20:23
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
20:07
Свитолина пробилась в четвертый круг престижного теннисного турнира в Майами
19:48
Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы
19:38
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен
19:09
Фонтан вместо поваленного памятника Ленину. Что не так с инициативой Кличко – подкаст
19:04
формула-1Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при Китая
Все новости...
Реклама:
Реклама: