Зеленський прибув до Норвегії
Президент України Володимир Зеленський 20 березня здійснює візит до Норвегії.
Джерело: пресслужба норвезького уряду
Деталі: Борт глави української держави приземлився у четвер. Зазначається, що Зеленського приймає прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
Стьоре зазначив, що дуже радий можливості вітати Зеленського в Норвегії. Норвегія твердо дотримується підтримки України. За словами прем'єра, усі партії в Стортингу (норвезький парламент - ред.) нещодавно досягли угоди про збільшення фінансування України.
Зазначено, що президент Зеленський і прем'єр-міністр Стьоре проведуть 20 березня кілька зустрічей.
У робочій зустрічі з делегацією президента України також візьмуть участь міністр фінансів Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде і міністр оборони Торе Сандвік.
З міркувань безпеки подробиці програми перебування президента в Норвегії не розкриваються.