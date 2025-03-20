Зеленський прибув до Норвегії

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре і президент України Володимир Зеленський у Києві 1 липня 2022 року. Фото - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 20 березня здійснює візит до Норвегії.

Джерело: пресслужба норвезького уряду

Деталі: Борт глави української держави приземлився у четвер. Зазначається, що Зеленського приймає прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Реклама:

Стьоре зазначив, що дуже радий можливості вітати Зеленського в Норвегії. Норвегія твердо дотримується підтримки України. За словами прем'єра, усі партії в Стортингу (норвезький парламент - ред.) нещодавно досягли угоди про збільшення фінансування України.

Зазначено, що президент Зеленський і прем'єр-міністр Стьоре проведуть 20 березня кілька зустрічей.

У робочій зустрічі з делегацією президента України також візьмуть участь міністр фінансів Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде і міністр оборони Торе Сандвік.

РЕКЛАМА:

З міркувань безпеки подробиці програми перебування президента в Норвегії не розкриваються.