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Зеленский прибыл в Норвегию

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 марта 2025, 12:07
Зеленский прибыл в Норвегию
Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве 1 июля 2022 года. Фото - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта совершает визит в Норвегию.

Источник: пресс-служба норвежского правительства

Детали: Борт главы украинского государства приземлился в четверг. Отмечается, что Зеленского принимает премьер-министр Йонас Гар Стёре.

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Стёре отметил, что очень рад возможности приветствовать Зеленского в Норвегии. Норвегия твердо придерживается поддержке Украины. По словам премьера, Все партии в Стортинге (норвежский парламент -ред.) недавно достигли соглашения об увеличении финансирования Украины.

Отмечено, что президент Зеленский и премьер-министр Стёре проведут 20 марта несколько встреч.

В рабочей встрече с делегацией президента Украины также примут участие министр финансов Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Эспен Барт Эйде и министр обороны Торе Сандвик.

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Из соображений безопасности подробности программы пребывания президента в Норвегии не раскрываются.   

ЗеленскийНорвегия
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