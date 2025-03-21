Deepstate повідомив про просування ворога на Донеччині та в Курській області РФ

У ніч проти 21 березня аналітики проєкту Deepstate повідомили про просування росіян у Донецькій області та Курській області РФ.

Джерело: Deepstate

Деталі: За даними Deepstate, російські загарбники просунулися в населеному пункті Запоріжжя Донецької області.

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Також аналітики додали про просування ворога в російській Курській області.

Що передувало: Ввечері 20 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті від початку доби відбулось 156 боїв, з них 51 – на Покровському напрямку.