Deepstate повідомив про просування ворога на Донеччині та в Курській області РФ
П'ятниця, 21 березня 2025, 00:24
У ніч проти 21 березня аналітики проєкту Deepstate повідомили про просування росіян у Донецькій області та Курській області РФ.
Джерело: Deepstate
Деталі: За даними Deepstate, російські загарбники просунулися в населеному пункті Запоріжжя Донецької області.
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Також аналітики додали про просування ворога в російській Курській області.
Що передувало: Ввечері 20 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті від початку доби відбулось 156 боїв, з них 51 – на Покровському напрямку.