Deepstate сообщил о продвижении врага в на Донетчине и в Курской области РФ

В ночь на 21 марта аналитики проекта Deepstate сообщили о продвижении россиян в Донецкой области и Курской области РФ.

Источник: Deepstate

Детали: По данным Deepstate, российские захватчики продвинулись в населенном пункте Запорожье Донецкой области.

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Также аналитики добавили о продвижении врага в российской Курской области.

Что предшествовало: Вечером 20 марта Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте с начала суток состоялось 156 боев, из них 51 – на Покровском направлении.