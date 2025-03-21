Deepstate сообщил о продвижении врага в на Донетчине и в Курской области РФ
Пятница, 21 марта 2025, 00:24
В ночь на 21 марта аналитики проекта Deepstate сообщили о продвижении россиян в Донецкой области и Курской области РФ.
Источник: Deepstate
Детали: По данным Deepstate, российские захватчики продвинулись в населенном пункте Запорожье Донецкой области.
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Также аналитики добавили о продвижении врага в российской Курской области.
Что предшествовало: Вечером 20 марта Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте с начала суток состоялось 156 боев, из них 51 – на Покровском направлении.