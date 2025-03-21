Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Ворожа атака на Запорізький район: є поранені, серед них – дитина

Ольга Глущенко П'ятниця, 21 березня 2025, 00:48
Ворожа атака на Запорізький район: є поранені, серед них – дитина
фото: ДСНС

У ніч проти 21 березня рятувальники опублікували фото наслідків удару росіян по Запорізькому району, а також повідомили про 5-х поранених, серед яких – дитина. Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров пізніше уточнив, що поранених шестеро.

Джерело: ДСНС, Федоров у соцмережах

Деталі: Ввечері 20 березня росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами.

Реклама:

За даними ДСНС, поранено 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину.

Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 кв. м.

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "На місці працювали екстрені служби. Від ДСНС залучено 55 рятувальників і 9 одиниць техніки".

РЕКЛАМА:

Оновлено: Вранці 21 березня Федоров повідомив про шістьох постраждалих, серед яких 4-річний хлопчик.

Пряма мова Федорова: "Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучань виникла пожежа.

Постраждалі отримали всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки продовжується".

Запорізька областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп перетинає "червоні лінії": в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками
Суд заборонив адміністрації Трампа видаляти повідомлення із скандального чату в Signal
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
Через російську атаку на Запоріжжя виникли пожежі, постраждав хлопець
У Кремлі вказали затриманій Гуцул на Європу після її прохань допомогти
За порушення правил мобілізації: 26 тисячам українців заблокували рахунки
Усі новини...
Bloomberg: Лідери ЄС та Канади зустрінуться на саміті в Парижі щодо миру в Україні
Масована атака на Кропивницький: кількість поранених зросла до 14
РФ масовано атакувала Одесу безпілотниками: У місті аварійні відключення світла, є постраждалі
Веніславський прокоментував підготовку переліку об’єктів, які не мають зазнавати ударів РФ
Останні новини
10:19
інтерв'юТренерка чоловічої збірної з біатлону: Що було заплановано на цей рік команда виконала
10:16
ЄС придумав, як задобрити Трампа: оштрафує Apple та Meta
10:14
Нова угода про надра з США може суперечити євроінтеграції України – ЄП
10:10
В Україні подешевшали тепличні томати: яка наразі їхня вартість
10:07
Вчені створили детальну картину змін, які відбуваються в організмі жінки під час та після вагітності
09:54
Судновласники кинулися змінювати контракти в очікуванні податку США на судна Китаю
09:46
Трамп перетинає "червоні лінії": в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками
09:45
Вчені розробили робота для покращення діагностики та лікування раку кишківника
09:41
ЗМІ припустили, як розподіляться посади в новому уряді Німеччини
09:18
Сили ППО вночі збили майже 90 безпілотників, 51 БпЛА не досяг цілі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: