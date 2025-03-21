Ворожа атака на Запорізький район: є поранені, серед них – дитина

У ніч проти 21 березня рятувальники опублікували фото наслідків удару росіян по Запорізькому району, а також повідомили про 5-х поранених, серед яких – дитина. Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров пізніше уточнив, що поранених шестеро.

Джерело: ДСНС, Федоров у соцмережах

Деталі: Ввечері 20 березня росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами.

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За даними ДСНС, поранено 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину.

Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 кв. м.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "На місці працювали екстрені служби. Від ДСНС залучено 55 рятувальників і 9 одиниць техніки".

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Оновлено: Вранці 21 березня Федоров повідомив про шістьох постраждалих, серед яких 4-річний хлопчик.

Пряма мова Федорова: "Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучань виникла пожежа.

Постраждалі отримали всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки продовжується".