Вражеская атака на Запорожский район: есть раненые, среди них – ребенок

В ночь на 21 марта спасатели опубликовали фото последствий удара россиян по Запорожскому району, а также сообщили о 5-х раненых, среди которых – ребенок. Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров позже уточнил, что раненых шестеро.

Источник: ГСЧС, Федоров в соцсетях

Детали: Вечером 20 марта россияне атаковали населенные пункты Запорожского района управляемыми авиабомбами.

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По данным ГСЧС, ранены 61-летний мужчина, три женщины (50, 54, 55 лет) и ребенок.

В результате обстрелов загорелись автомобили и жилые дома общей площадью 700 кв. м.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "На месте работали экстренные службы. От ГСЧС привлечено 55 спасателей и 9 единиц техники".

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Обновлено: Утром 21 марта Федоров сообщил о шести пострадавших, среди которых 4-летний мальчик.

Прямая речь Федорова: "Авиабомбы разрушили два и повредили три частных дома, а также сооружения на территории дачного кооператива. На местах попаданий возник пожар.

Пострадавшие получили всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки продолжается".