Макрон анонсував саміт щодо миру в Україні в Парижі за участю Зеленського – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував саміт "коаліції охочих", який відбудеться наступного четверга в Парижі, за участю президента України Володимира Зеленського.

Джерело: французький мовник BFMTV з посиланням на Макрона

Деталі: Зазначається, що Макрон виступив після засідання Європейської Ради в Брюсселі.

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Президент Франції оголосив, що наступного четверга, 27 березня, в Парижі відбудеться саміт "коаліція охочих" за участю Зеленського.

Що передувало: Повідомлялося, що лідери європейських країн та Канади наступного тижня зустрінуться в Парижі, щоб обговорити свою позицію щодо України і вимоги до мирного процесу.