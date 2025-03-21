Макрон анонсував саміт щодо миру в Україні в Парижі за участю Зеленського – ЗМІ
П'ятниця, 21 березня 2025, 01:34
Президент Франції Емманюель Макрон анонсував саміт "коаліції охочих", який відбудеться наступного четверга в Парижі, за участю президента України Володимира Зеленського.
Джерело: французький мовник BFMTV з посиланням на Макрона
Деталі: Зазначається, що Макрон виступив після засідання Європейської Ради в Брюсселі.
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Президент Франції оголосив, що наступного четверга, 27 березня, в Парижі відбудеться саміт "коаліція охочих" за участю Зеленського.
Що передувало: Повідомлялося, що лідери європейських країн та Канади наступного тижня зустрінуться в Парижі, щоб обговорити свою позицію щодо України і вимоги до мирного процесу.