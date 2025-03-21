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Макрон анонсировал саммит по миру в Украине в Париже с участием Зеленского – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 21 марта 2025, 01:34
Макрон анонсировал саммит по миру в Украине в Париже с участием Зеленского – СМИ
Макрон. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал саммит "коалиции желающих", который состоится в следующий четверг в Париже, с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: французский вещатель BFMTV со ссылкой на Макрона

Детали: Отмечается, что Макрон выступил после заседания Европейского Совета в Брюсселе.

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Президент Франции объявил, что в следующий четверг, 27 марта, в Париже состоится саммит "коалиция желающих" с участием Зеленского.

Что предшествовало: Сообщалось, что лидеры европейских стран и Канады на следующей неделе встретятся в Париже, чтобы обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу.

МакронЕСпереговорыперемирие
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