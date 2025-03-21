Понад 180 вибухів за добу на Сумщині: є загиблі та поранена людина

Протягом дня росіяни здійснили 112 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких загинули дві людини, ще одна – отримала поранення, також є ушкодження.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 187 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

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Деталі: У результаті російських атак в області 20 березня загинули двоє людей, ще одна особа отримала поранення. Крім того, є пошкоджені домоволодіння і багатоквартирний будинок.

По Миколаївській громаді з території РФ був удар БпЛА, в результаті чого пошкоджено 3 приватні домоволодіння.

У Краснопільській громаді зафіксували скидання вибухових пристроїв з БпЛА, удари FPV-дронами, авіаційні удари КАБ – загалом 78 вибухів. У результаті обстрілів загинули дві цивільні особи, одна цивільна особа отримала поранення. Також пошкоджені 3 приватні домоволодіння, двоповерховий багатоквартирний будинок.