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Более 180 взрывов за сутки на Сумщине: есть погибшие и раненый человек

Ольга ГлущенкоПятница, 21 марта 2025, 03:28
Более 180 взрывов за сутки на Сумщине: есть погибшие и раненый человек
разрушения на Сумщине в результате российских ударов, фото: прокуратура Сумщины

В течение дня россияне совершили 112 обстрелов приграничья Сумской области, в результате которых погибли два человека, еще один – получил ранения, также есть повреждения.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 187 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады".

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Детали: В результате российских атак в области 20 марта погибли два человека, еще один человек получил ранения. Кроме того, есть поврежденные домовладения и многоквартирный дом.

По Николаевской громаде с территории РФ был удар БпЛА, в результате чего повреждены 3 частных домовладения.

В Краснопольской громаде зафиксировали сброс взрывных устройств с БпЛА, удары FPV-дронами, авиационные удары КАБ – всего 78 взрывов. В результате обстрелов погибли два гражданских лица, одно гражданское лицо получило ранения. Также повреждены 3 частных домовладения, двухэтажный многоквартирный дом.

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