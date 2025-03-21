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Макрон розглядає миротворчу місію ООН замість вводу європейських військ в Україну – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 21 березня 2025, 03:54
Макрон розглядає миротворчу місію ООН замість вводу європейських військ в Україну – ЗМІ
Макрон, фото: Getty Images

За даними The Telegraph, президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість створення місії для захисту України під час потенційної майбутньої мирної угоди під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Джерело: The Telegraph

Деталі: За інформацією The Telegraph, французький президент розглядає можливість створення місії для захисту майбутньої мирної угоди під егідою Організації Об'єднаних Націй.

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Британський прем’єр-міністр Кір Стармер і Макрон очолюють зусилля зі створення "коаліції охочих" країн НАТО і ЄС для формування миротворчого контингенту за підтримки гарантій безпеки з боку США.

Стармер прийняв під Лондоном 30 вищих військових керівників з європейських країн і не тільки, щоб обговорити ці плани.

За його словами, вони переходять в "оперативну фазу", але поки що незрозуміло, скільки країн готові відправити війська, і як цей план буде реалізований.

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Макрон підняв тему альтернативи ООН на саміті Європейської ради в четвер разом з Антоніу Гутеррішем, генеральним секретарем ООН з питань безпеки, який був гостем зібраних лідерів ЄС.

Видання зазначає: "Будь-які миротворчі сили ООН потребують схвалення Ради Безпеки. Оскільки і Росія, і потенційно США виступають проти цього, перспективи виглядають примарними".

Що передувало: Стармер відзначив необхідність гарантування будь-якої потенційної угоди про завершення війни в Україні, бо без цього Росія її порушить.

Вищі військові офіцери з так званої "коаліції рішучих" у четвер зустрічалися у військовому штабі Британії на околиці Лондона, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.

На цьому тлі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.

МакронООНмиротворціросійсько-українська війна
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