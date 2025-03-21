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Макрон рассматривает миротворческую миссию ООН вместо ввода европейских войск в Украину – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 21 марта 2025, 03:54
Макрон рассматривает миротворческую миссию ООН вместо ввода европейских войск в Украину – СМИ
Макрон, фото: Getty Images

По данным The Telegraph, президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность создания миссии для защиты Украины во время потенциального будущего мирного соглашения под эгидой Организации Объединенных Наций.

Источник: The Telegraph

Детали: По информации The Telegraph, французский президент рассматривает возможность создания миссии для защиты будущего мирного соглашения под эгидой Организации Объединенных Наций.

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Британский премьер-министр Кир Стармер и Макрон возглавляют усилия по созданию "коалиции желающих" стран НАТО и ЕС для формирования миротворческого контингента при поддержке гарантий безопасности со стороны США.

Стармер принял под Лондоном 30 высших военных руководителей из европейских стран и не только, чтобы обсудить эти планы.

По его словам, они переходят в "оперативную фазу", но пока непонятно, сколько стран готовы отправить войска, и как этот план будет реализован.

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Макрон поднял тему альтернативы ООН на саммите Европейского совета в четверг вместе с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем ООН по вопросам безопасности, который был гостем собравшихся лидеров ЕС.

Издание отмечает: "Любые миротворческие силы ООН нуждаются в одобрении Совета Безопасности. Поскольку и Россия, и потенциально США выступают против этого, перспективы выглядят призрачными".

Что предшествовало: Стармер отметил необходимость обеспечения любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.

Высшие военные офицеры из так называемой "коалиции решительных" в четверг встречались в военном штабе Британии на окраине Лондона, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.

На этом фоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.

МакронООНмиротворцыроссийско-украинская война
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