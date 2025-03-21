Путін хоче використати мирні переговори, щоб отримати поступки від України і США – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що російський правитель Володимир Путін налаштовує росіян готуватися до тривалої війни в Україні, а майбутні переговори про припинення вогню хоче використати, щоб отримати превентивні поступки від України та США.
Джерело: ISW
Дослівно зі звіту: "Путін продовжує обумовлювати внутрішню російську аудиторію готуватися до тривалої війни в Україні, а не до стійкого миру, побудованого на компромісах".
Деталі: Заяви Путіна та інших офіційних осіб Кремля в останні дні та тижні, які підкреслюють наративи про складність переговорів, нібито нелегітимність українських чиновників і розбіжності між США та Європою, підсилюють повідомлення про те, що Росія очікує тривалої війни в Україні та миру лише на своїх умовах.
Також повідомляється, що Путін прямо сказав російським бізнесменам готуватися до тривалої війни.
Дослівно зі звіту: "Офіційні особи Кремля продовжують поширювати наративи, вказуючи на те, що Путін залишається відданим своїй давній меті завоювання України та намагається використати майбутні переговори про припинення вогню, щоб отримати превентивні поступки від України та Сполучених Штатів".
Деталі: 20 березня секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу повторив заяви про те, що українська влада є нелегітимною і що українська влада має скасувати указ від вересня 2022 року про заборону переговорів з Путіним, перш ніж Україна та Росія зможуть обговорити припинення війни.
Шойгу також заявив, що Україна має змінити положення конституції щодо "територіальної цілісності". Конституція України визнає окуповані Крим і Севастополь, а також Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області українськими і забороняє українському уряду вносити зміни до Конституції, якщо ці зміни "спрямовані на ліквідацію незалежності (України – ред.) або порушення територіальної цілісності (України – ред.)".
Дослівно зі звіту: "Ймовірно, Шойгу закликає українську владу до внести зміни до конституції, щоб дозволити Україні визнати окупацію Росією та незаконну анексію окупованої України".
Деталі: Також в огляді зазначають, що кремлівські чиновники працюють над загостренням напруженості між Сполученими Штатами та їх європейськими союзниками, щоб перервати підтримку України Заходом і підірвати альянс НАТО.
20 березня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "плани Європи щодо мілітаризації" "явно суперечать" зусиллям Путіна і Трампа досягти миру в Україні, і що Європа стала "стороною війни".
Ключові висновки ISW за 20 березня:
- Українські війська в ніч з 19 на 20 березня завдали удару з безпілотників по авіабазі Енгельс у Саратовській області.
- Росія, Україна та США ще не узгодили деталі мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. Український удар по авіабазі Енгельс у жодному разі не підпадав би під цей мораторій, оскільки це військова ціль.
- У Кремлі оголосили, що Росія і США проведуть ще один раунд переговорів в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 24 березня, і поки неясно, чи візьме в них участь Україна.
- Офіційні особи Кремля продовжують рекламувати можливість майбутньої економічної співпраці зі Сполученими Штатами, ймовірно, щоб вимагати від США превентивних поступок у припиненні вогню чи мирних переговорах.
- Союзники України продовжують надавати фінансову та матеріальну військову допомогу Україні, в тому числі кошти із заморожених російських активів у Європі.
- Українські сили просунулися в Бєлгородській області, а російські сили – в Курській області РФ, поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки.