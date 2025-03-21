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Путин хочет использовать мирные переговоры, чтобы получить уступки от Украины и США – ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 21 марта 2025, 05:44
Путин хочет использовать мирные переговоры, чтобы получить уступки от Украины и США – ISW
путин, фото: РИА Новости

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что российский правитель Владимир Путин настраивает россиян готовиться к длительной войне в Украине, а будущие переговоры о прекращении огня хочет использовать, чтобы получить превентивные уступки от Украины и США.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Путин продолжает обусловливать внутреннюю российскую аудиторию готовиться к длительной войне в Украине, а не к устойчивому миру, построенному на компромиссах".

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Детали: Заявления Путина и других официальных лиц Кремля в последние дни и недели, которые подчеркивают нарративы о сложности переговоров, якобы нелегитимности украинских чиновников и разногласиях между США и Европой, усиливают сообщения о том, что Россия ожидает длительной войны в Украине и мира только на своих условиях.

Также сообщается, что Путин прямо сказал российским бизнесменам готовиться к длительной войне.

Дословно из отчета: "Официальные лица Кремля продолжают распространять нарративы, указывая на то, что Путин остается преданным своей давней цели завоевания Украины и пытается использовать будущие переговоры о прекращении огня, чтобы получить превентивные уступки от Украины и Соединенных Штатов".

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Детали: 20 марта секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу повторил заявления о том, что украинская власть является нелегитимной и что украинская власть должна отменить указ от сентября 2022 года о запрете переговоров с Путиным, прежде чем Украина и Россия смогут обсудить прекращение войны.

Шойгу также заявил, что Украина должна изменить положения конституции относительно "территориальной целостности". Конституция Украины признает оккупированные Крым и Севастополь, а также Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области украинскими и запрещает украинскому правительству вносить изменения в Конституцию, если эти изменения "направлены на ликвидацию независимости (Украины – ред.) или нарушение территориальной целостности (Украины – ред.)".

Дословно из отчета: "Вероятно, Шойгу призывает украинскую власть внести изменения в конституцию, чтобы позволить Украине признать оккупацию Россией и незаконную аннексию оккупированной Украины".

Детали: Также в обзоре отмечают, что кремлевские чиновники работают над обострением напряженности между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, чтобы прервать поддержку Украины Западом и подорвать альянс НАТО.

20 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "планы Европы по милитаризации" "явно противоречат" усилиям Путина и Трампа достичь мира в Украине, и что Европа стала "стороной войны".

Ключевые выводы ISW за 20 марта:

  • Украинские войска в ночь с 19 на 20 марта нанесли удар с беспилотников по авиабазе Энгельс в Саратовской области.
  • Россия, Украина и США еще не согласовали детали моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Украинский удар по авиабазе Энгельс ни в коем случае не подпадал бы под этот мораторий, поскольку это военная цель.
  • В Кремле объявили, что Россия и США проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 24 марта, и пока неясно, примет ли в них участие Украина.
  • Официальные лица Кремля продолжают рекламировать возможность будущего экономического сотрудничества с Соединенными Штатами, вероятно, чтобы потребовать от США превентивных уступок в прекращении огня или мирных переговорах.
  • Союзники Украины продолжают оказывать финансовую и материальную военную помощь Украине, в том числе средства из замороженных российских активов в Европе.
  • Украинские силы продвинулись в Белгородской области, а российские силы – в Курской области РФ, вблизи Торецка, Покровска и Великой Новоселки.

ISWПутинроссийско-украинская войнапереговоры
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