Удар по аеродрому стратегічної авіації РФ "Енгельс" завдали дрони СБУ та ССО

Вибухи на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ в ніч на 20 березня стали результатом спільної роботи Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Джерело: співрозмовник УП в спецслужбах, Генштаб ЗСУ

Деталі: Як відомо, цей аеродром є ключовою базою російської стратегічної авіації. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.

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Внаслідок успішної атаки дронів СБУ та ССО в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

За словами джерела, російські системи ППО діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях та інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов.

Оновлено: Генштаб ЗСУ підтвердив удар по військовому аеродрому в Енгельсі. Там наголосили, що цей військовий об'єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення.

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Дослівно: "Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію Російської Федерації проти України".

Що передувало: Місцева влада повідомила, що на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області РФ виникла пожежа після атаки безпілотників.

Також місцеві Telegram-канали писали, що влада почала евакуацію будинків, розташованих поблизу аеродрому. Пізніше цю інформацію підтвердив губернатор області Роман Бусаргін.