Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Рятувальники показали наслідки масованої російської атаки БпЛА на Одесу

Ольга Глущенко П'ятниця, 21 березня 2025, 06:32
Рятувальники показали наслідки масованої російської атаки БпЛА на Одесу
фото: ДСНС

Вранці 21 березня рятувальники опублікували фото і відео масштабних пожеж внаслідок масованої атаки російських дронів на Одесу і повідомили про трьох постраждалих підлітків.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Росія знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.

Реклама:

Спалахнули масштабні пожежі, горіли  торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка".

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Деталі: За попередньою інформацією рятувальників, постраждали троє підлітків.

РЕКЛАМА:
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

У ДСНС додали, що ліквідували наслідки ворожої атаки в Одесі понад 70 рятувальників, задіявши 22 одиниці пожежної техніки.

Одесаросійсько-українська війнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
Через російську атаку на Запоріжжя виникли пожежі, постраждав хлопець
У Кремлі вказали затриманій Гуцул на Європу після її прохань допомогти
За порушення правил мобілізації: 26 тисячам українців заблокували рахунки
Зеленський про Віткоффа: Для українців ця людина з іншої планети
У Франції допускають розгортання миротворців у центрі України вздовж Дніпра – AP
Усі новини...
The Telegraph: У Британії обговорювали відправку винищувачів в Україну
Путін хоче використати мирні переговори, щоб отримати поступки від України і США – ISW
На нафтобазі в Краснодарському краї РФ, яка палає 2 доби, стався вибух – вогонь охопив ще один резервуар
Росія атакувала Україну 214-ма безпілотниками: 195 не долетіли до цілі
Останні новини
02:58
Росіяни атакували "Шахедами" інфраструктуру та нафтогазові об'єкти в Полтаві – Генштаб
02:31
У Європі пообіцяли підтримувати Україну, але розходяться у питанні про введення військ – NYT
01:30
оновленоАрмія РФ атакувала Полтаву безпілотниками: є перебої з електрикою
00:44
мапаОкупанти просунулись на Донеччині біля Катеринівки – Deep State
00:16
Премʼєр Канади: США більше не є надійним партнером
23:57
Генштаб: На фронті відбулось 195 бойових зіткнень, інтенсивно – на Покровському напрямку
23:47
Путін пропонує запровадити в Україні "тимчасове управління під егідою ООН" задля виборів
23:43
День театру щодня 7 років поспіль. Чим особливий незалежний харківський театр "Нафта"
23:24
Новини економіки 27 березня: УЗ відновила онлайн-продаж квитків, новий проєкт угоди зі США
22:49
Іран передав Трампу відповідь щодо ядерних переговорів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: