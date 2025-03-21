Рятувальники показали наслідки масованої російської атаки БпЛА на Одесу

Вранці 21 березня рятувальники опублікували фото і відео масштабних пожеж внаслідок масованої атаки російських дронів на Одесу і повідомили про трьох постраждалих підлітків.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Росія знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.

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Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка".

Росія знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/QNixHuodGP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2025

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Деталі: За попередньою інформацією рятувальників, постраждали троє підлітків.

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фото: ДСНС

фото: ДСНС

У ДСНС додали, що ліквідували наслідки ворожої атаки в Одесі понад 70 рятувальників, задіявши 22 одиниці пожежної техніки.