Рятувальники показали наслідки масованої російської атаки БпЛА на Одесу
П'ятниця, 21 березня 2025, 06:32
Вранці 21 березня рятувальники опублікували фото і відео масштабних пожеж внаслідок масованої атаки російських дронів на Одесу і повідомили про трьох постраждалих підлітків.
Джерело: ДСНС
Дослівно ДСНС: "Росія знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.
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Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка".
Росія знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2025
Відео: ДСНС pic.twitter.com/QNixHuodGP
Деталі: За попередньою інформацією рятувальників, постраждали троє підлітків.
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У ДСНС додали, що ліквідували наслідки ворожої атаки в Одесі понад 70 рятувальників, задіявши 22 одиниці пожежної техніки.