Спасатели показали последствия массированной российской атаки БпЛА на Одессу

Утром 21 марта спасатели опубликовали фото и видео масштабных пожаров в результате массированной атаки российских дронов на Одессу и сообщили о трех пострадавших подростках.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Россия снова атаковала Одесщину, пострадала гражданская инфраструктура.

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Вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины, повреждена многоэтажка".

Росія знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.

Відео: ДСНС pic.twitter.com/QNixHuodGP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2025

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Детали: По предварительной информации спасателей, пострадали три подростка.

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фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что ликвидировали последствия вражеской атаки в Одессе более 70 спасателей, задействовав 22 единицы пожарной техники.