Спасатели показали последствия массированной российской атаки БпЛА на Одессу
Пятница, 21 марта 2025, 06:32
Утром 21 марта спасатели опубликовали фото и видео масштабных пожаров в результате массированной атаки российских дронов на Одессу и сообщили о трех пострадавших подростках.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "Россия снова атаковала Одесщину, пострадала гражданская инфраструктура.
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Вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины, повреждена многоэтажка".
Росія знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2025
Відео: ДСНС pic.twitter.com/QNixHuodGP
Детали: По предварительной информации спасателей, пострадали три подростка.
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В ГСЧС добавили, что ликвидировали последствия вражеской атаки в Одессе более 70 спасателей, задействовав 22 единицы пожарной техники.