Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Спасатели показали последствия массированной российской атаки БпЛА на Одессу

Ольга ГлущенкоПятница, 21 марта 2025, 06:32
Спасатели показали последствия массированной российской атаки БпЛА на Одессу
фото: ГСЧС

Утром 21 марта спасатели опубликовали фото и видео масштабных пожаров в результате массированной атаки российских дронов на Одессу и сообщили о трех пострадавших подростках.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Россия снова атаковала Одесщину, пострадала гражданская инфраструктура.

Реклама:

Вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины, повреждена многоэтажка".

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

Детали: По предварительной информации спасателей, пострадали три подростка.

РЕКЛАМА:
 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что ликвидировали последствия вражеской атаки в Одессе более 70 спасателей, задействовав 22 единицы пожарной техники.

Одессароссийско-украинская войнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из-за российской атаки на Запорожье возникли пожары, пострадал парень
В Кремле указали задержанной Гуцул на Европу после ее просьб помочь
За нарушение правил мобилизации: 26 тысячам украинцев заблокировали счета
Зеленский о Уиткоффе: Для украинцев этот человек с другой планеты
Во Франции допускают развертывание миротворцев в центре Украины вдоль Днепра – AP
Зеленский в Париже заявил, что Россия готовится к новым наступлениям на три области
Все новости...
The Telegraph: В Британии обсуждали отправку истребителей в Украину
Путин хочет использовать мирные переговоры, чтобы получить уступки от Украины и США – ISW
На горящей 2 суток нефтебазе в Краснодарском крае РФ произошел взрыв – огонь охватил еще один резервуар
Россия атаковала Украину 214-ю беспилотниками: 195 не долетели до цели
Последние новости
22:49
Иран передал Трампу ответ по поводу ультиматума о ядерные переговоры
22:39
"Планета находится на шестом цикле вымирания". Климатолог о потенциальных угрозах и прогнозах
22:36
Определилось расписание плей-офф чемпионата Украины по баскетболу
22:29
В Гренландии сформируют широкую коалицию без "проамериканской" партии
22:08
Из-за российской атаки на Запорожье возникли пожары, пострадал парень
21:59
Золото отреагировало 17 рекордом за год на новые пошлины Трампа
21:47
Совет ЕС ввел новые санкции против Беларуси из-за так называемых выборов Лукашенко
21:36
СМИ: США приостановили финансовые взносы в ВТО
21:34
МИД: Перемирие в Черном море не является восстановлением зерновой инициативы
21:13
Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю украинку, пострадавшую после российского удара
Все новости...
Реклама:
Реклама: