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Втрати Росії перевищили 900 тисяч у живій силі

Ірина БалачукП'ятниця, 21 березня 2025, 07:12
Втрати Росії перевищили 900 тисяч у живій силі
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сили оборони вже знешкодили 900 800 окупантів, лише за останню добу ЗСУ відмінусували 1 330 загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 900 800 (+1 330) осіб,
  • танків – 10 394 (+17) од,
  • бойових броньованих машин – 21 589 (+28) од,
  • артилерійських систем – 24 848 (+101) од,
  • засобів ППО – 1 111 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 080 (+185) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41 259 (+165) од,
  • спеціальної техніки – 3 782 (+2) од.

Дані уточнюються.

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