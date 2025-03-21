Втрати Росії перевищили 900 тисяч у живій силі
П'ятниця, 21 березня 2025, 07:12
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сили оборони вже знешкодили 900 800 окупантів, лише за останню добу ЗСУ відмінусували 1 330 загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 900 800 (+1 330) осіб,
- танків – 10 394 (+17) од,
- бойових броньованих машин – 21 589 (+28) од,
- артилерійських систем – 24 848 (+101) од,
- засобів ППО – 1 111 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 080 (+185) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 259 (+165) од,
- спеціальної техніки – 3 782 (+2) од.
Дані уточнюються.