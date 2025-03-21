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Потери России превысили 900 тысяч в живой силе

Ирина БалачукПятница, 21 марта 2025, 07:12
Потери России превысили 900 тысяч в живой силе
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Силы обороны уже обезвредили 900 800 оккупантов, только за последние сутки ВСУ отминусовали 1 330 захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 900 800 (+1 330) человек,
  • танков – 10 394 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 589 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 24 848 (+101) ед,
  • средств ПВО – 1 111 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 080 (+185) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41 259 (+165) ед,
  • специальной техники – 3 782 (+2) ед.

Данные уточняются.

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