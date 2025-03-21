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Третина всіх боїв за минулу добу відбулася на Покровському напрямку – Генштаб

Степан ГафткоП'ятниця, 21 березня 2025, 08:18
Третина всіх боїв за минулу добу відбулася на Покровському напрямку – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 166 бойових зіткнень, найчастіше росіяни атакували під Покровськом, Торецьком та на Лиманському напрямку. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (20 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних ударів із застосуванням 3 ракет, а також 94 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, здійснив 6449 обстрілів, зокрема 187 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 3000 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська 9 разів намагалися прорвати оборону біля Кіндрашівки, Малої Шапківки, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора було 8 атак. Бої йшли біля Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового та в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 22 атаки. Російські підрозділи намагалися прорвати оборону біля Нового, Новомихайлівки, Ямполівки, Копанок та Надії.

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На Сіверському напрямку війська РФ 3 рази йшли в наступ біля Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку було 4 атаки в районах Міньківки, Ступочок, а також у бік Олександро-Шультиного і Предтечиного.

На Торецькому напрямку зафіксовано 25 атак біля Дачного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку відбулося 53 штурми в районах Пантелеймонівки, Олександрополя, Зеленого Поля, Тарасівки, Єлизаветівки, Новоторецького, Променя, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Преображенки та Андріївки, а також у бік Муравки та Котлярівки.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 15 атак у бік Шевченка, Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу.

На Оріхівському напрямку російські війська 4 рази намагалися прорватися біля Щербаків і Степового.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках боїв не було.

На Волинському та Поліському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 27 КАБ, здійснив 363 обстріли, чотири з яких – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників.

російсько-українська війнаГенштабвійна
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